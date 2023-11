Polémica en Panamericanos: atleta chilena denuncia exclusión de última hora en final de competencia

En las últimas horas, la atleta chilena Poulette Cardoch desató la polémica al denunciar que fue excluida de la final del relevo 4x400 de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 sin previo aviso. Su declaración suscitó un debate sobre la toma de decisiones en las selecciones deportivas.

La atleta llegó a la final como titular con la tercera mejor marca de Chile en la categoría de 400 metros, habiendo registrado un tiempo de 54.59. Ella dijo que siempre se le aseguró que formaría parte del equipo titular para la final del relevo 4x400, por su alto nivel competitivo.

MARCAS OBJETIVAS

“El entrenador del relevo, sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a dos reservas. No se me dio ninguna razón de peso. Solo se me dijo que veía mejor a las otras, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de fundamento”, declaró.

La atleta, de 26 años, que había superado su mejor marca personal tres veces en el transcurso de ese año, pensado siempre en desempeñar un buen papel los Panamericanos, se consideraba merecedora de su lugar en el equipo titular debido a sus méritos y marcas objetivas.

SEXTO LUGAR

En la competencia, la selección de Chile terminó en sexto lugar en la final de 4x400, mientras que Cuba se llevó la medalla de oro, y donde el equipo sureño estuvo conformado por Stephanie Saavedra, Berdine Castillo, María Mackenna y Martina Weil, informa Antofagasta TV.