Kimberly García estaría evaluando su posible retiro por la falta de apoyo

La atleta nacional Kimberly García, quien le ha dado grandes alegrías a nuestro país, señaló que estaría evaluando un posible retiro de su carrera como deportista profesional en atletismo.

La bicampeona mundial señaló que una vez que termine su participación en los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en París el siguiente año, pensará sobre su posible retiro.

"Lo estoy pensando. No puedo decir que sí lo voy a dejar o que voy a continuar, pero me tomaré un tiempo para pensar si voy a continuar o no. Quiero llegar bien a París y cumplir con esa meta que me he propuesto", señaló en entrevista con RPP.

FALTA DE APOYO

Según relató la deportista, en varias oportunidades ha pensado en el retiro debido a la falta de apoyo y, en su lugar, dedicarse más a sus estudios en administración.

"En los Juegos Olímpicos de Tokio mis expectativas eran altas y me retiré de la competencia porque fue producto de la pandemia que no pude entrenar. No me fue bien, entonces dije: 'Ahora sí lo dejo y me dedico a estudiar', pero mi familia me pedía que yo continuase y por ello me di una nueva oportunidad", explicó en la entrevista.

ERIBERTO GUTIÉRREZ

La marchista expresó su solidaridad al deportista nacional Eriberto Gutiérrez, quien rechazó públicamente la condecoración que le hizo el alcalde de Abancay, Raúl Peña, como parte de la sesión solemne por el 149 aniversario, debido a que el funcionario no apoyó al deportista, pese a que este se lo pidió en repetidas ocasiones.

"Nosotros tocamos puertas y a veces nos cierran en nuestra cara. No sabemos qué cosa habrá hecho, yo también he leído su historia, él ha estado trabajando y estudiando a la vez, por lo que compaginar las dos cosas a la vez es muy difícil si quieres estar en el deporte al más alto nivel. Que vengan personas y se vengan a colgar de los resultados tan solo brindando una medalla y diploma que la verdad no ayudan en nada. Si te van a apoyar, que lo hagan bien", manifestó García.

De acuerdo a Kimberly García, se necesitan al menos 100 mil dólares anualmente para competir en los diferentes eventos. Ella relató que tuvo que viajar sola y debe ver por su cuenta el costo para que su entrenador y fisioterapeuta la acompañen.