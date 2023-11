Fossati sobre Ángelo Campos: "No me imagino a un jugador de nuestro plantel haciendo lo que él hizo"

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, se pronunció sobre el portero aliancista Ángelo Campos, quien viene siendo cuestionado por salir con una bandera del cuadro íntimo al calentamiento durante el partido de ida de la final de la Liga 1 en el Estadio Monumental.

Al respecto, el estratega uruguayo cuestionó el accionar de el arquero blanquiazul y señaló que no contempla alguno de sus dirigidos haciendo lo mismo en el partido de vuelta en Matute.

"No me gusta hablar de jugadores rivales pero no entiendo qué buscó, no lo puedo entender y no me imagino a un jugador del plantel nuestro haciendo eso porque se le antojó, por una decisión personal. Puede haber sido en principio una decisión personal pero nadie viene acá solo y sale solo, siempre tienes un entorno de personas alrededor tuyo, entonces se ve que del otro lado les pareció bien", indicó.

Cabe precisar que la Comisión Disciplinaria de la FPF admitió a trámite el reclamo de Universitario contra Ángelo Campos, a quien acusan de "incitación a actos violentos". El jugador y su club tienen un día hábil de plazo para presentar sus descargos.

SOBRE EL ÁRBITRO

Respecto a la designación del árbitro Edwin Ordóñez, hincha de Alianza Lima, para el partido de vuelta en Matute, Fossati señaló que: "Tengo que suponer que les dan la gran oportunidad de demostrar que son profesionales de verdad y que cuando entran a una cancha se despojan de cualquier camiseta y se ponen la camiseta de árbitro para administrar justicia", sostuvo.

(Con información de Ovación)