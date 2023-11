Andrés Andrade desea continuar en Alianza Lima: "Vamos a ver qué pasa"

El volante de Alianza Lima, Andrés Andrade, se pronunció a pocos días de disputarse el partido de ida de la final entre el cuadro íntimo y Universitario de Deportes, por el título nacional de la Liga 1 2023.

Al respecto, el mediocampista colombiano expresó su frustración por no poder estar presente en los dos partidos más importantes del año para los blanquiazules, no obstante, no obstante, aseguró que sus compañeros se encuentran trabajando arduamente para lograr el ansiado tricampeonato.

"No puedo yo, pero sé que mis compañeros lo van a dar todo en la cancha. "Siento frustración de no poder enfrentar esta final, este momento tan lindo, es triste, pero tengo que afrontarlo", dijo.

"El grupo está motivado. Los nervios siempre van a estar, es una final, aparte es con el rival de siempre. Va a ser una linda final. (...) "Son 180 minutos, en donde tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos que hacer pesar que somos bicampeones", añadió.

SU FUTURO EN ALIANZA

Por otra parte, el futbolista de 34 años reiteró sus deseos de quedarse en Matute para la próxima temporada: "Mi intención siempre lo he dicho, es quedarme en Alianza, vamos a ver qué pasa", sostuvo.