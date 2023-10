Oliver Sonne sobre sus días en Perú: "El cariño que me mostraron fue de locos"

En su reciente encuentro con los medios, Oliver Sonne, la nueva adición a la Selección Peruana, compartió sus emociones y experiencias en su primera convocatoria. Tambien, habló sobre la cálida acogida que recibió por parte del equipo y los aficionados.

"Me preocupaba cómo me recibirían, porque he vivido como danés, he pasado toda mi infancia en Dinamarca y nunca estuve en Perú. De repente tienes que estar ahí y formar parte de su selección nacional. Claro que me preocupaba cómo recibirían eso de mí", contó.

Ante la decisión de Juan Reynoso, de no incluirlo en los dos últimoos encuentros contra Chile y Argentina, el propio Oliver Sonne aclaró que siempre estuvo consciente de que debía primero adaptarse al entorno de la "Blanquirroja".

"Siempre formó parte del plan que yo fuera y experimentara todo por primera vez, porque había cosas nuevas en cuanto a idioma, cultura, nuevos amigos y cosas así. Cuando estás dentro, tratas de olvidarlo, en un estadio gigante con dj’s en vivo, cañones de humo… totalmente a la altura de las circunstancias. Una gran experiencia, claro que es una pena que no llegué a entrar al campo, pero así es como es ahora," expresó el lateral danés.

AGRADECIDO CON TODOS

Además, Sonne destacó el apoyo y el fervor de los hinchas peruanos que demostraron su amor de una manera única y apasionada.

"Son hinchas locamente entregados, muestran su amor de una manera muy diferente. Son verbales y muy exagerados de diversas maneras," añadió.