Miguel Trauco: difunden chats de supuesta infidelidad del futbolista con varias mujeres

Un nuevo escándalo en el mundo de la farándula y el deporte ha cobrado relevancia, ya que el futbolista de la selección peruana, Miguel Trauco, se ha visto envuelto en un escandaló de presunta infidelidad a su esposa, Mariela Arévalo, a través de pruebas publicadas en redes sociales.

Las acusaciones han surgido a través de cuentes de Twitter, donde se han difundido capturas de pantalla de presuntas conversaciones comprometedoras del lateral izquierdo con varias mujeres, durante su estadía en Europa.

En la mencionada red social, se han publicado capturas de pantalla con conversaciones en las que una mujer revela a la esposa de Miguel Trauco que, posee pruebas de infidelidad del futbolista en una discoteca de Madrid, durante la estadía de la selección peruana para el encuentro ante Marruecos.

SERÍAN VARIAS MUJERES

En las conversaciones se observa que ambos protagonistas se envían cariñosos mensajes incluso contenido íntimo. Además, se insinúa que Miguel Trauco no solo habría sido infiel a su esposa con una sola mujer sino con varias en diferentes ocasiones. “Sabes que él te engaña, no solo conmigo si no con varias más (...)”, se lee.

Hasta el momento, ni Miguel Trauco ni su esposa Mariela Arévalo, han emitido declaraciones oficiales sobre el tema.