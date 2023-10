Oblitas sobre declaraciones de Guerrero contra la prensa: "Fue un exabrupto"

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, brindó una conferencia de prensa este miércoles tras las primeras cuatro presentaciones de la "bicolor" en las Eliminatorias y fue consultado sobre la reacción de Paolo Guerrero contra la prensa, antes de partir a Ecuador para reincorporarse al LDU.

Al respecto, el también exfutbolista y exdirector técnico calificó de "exabrupto" las declaraciones del "Depredador" e indicó que espera hablar con él sobre el tema, después de la final de la Copa Sudamericana.

“Esas declaraciones de Paolo son cosas que no venían sucediendo. Ellos eran despedidos en el aeropuerto, así se gane o pierda, con cariño... incluso de la prensa. La reacción de Paolo fue un exabrupto, pero no he tenido la posibilidad de hablar con él. Cuando regrese de la final de la Copa Sudamericana voy a conversar con él. Esto es algo que no quiero que se pierda. Durante mucho tiempo, pese a críticas de todos lados, se logró un respeto entre la prensa y los jugadores, y yo no quiero que eso se pierda”, dijo.

¿QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO

A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez para partir rumbo a Ecuador, Paolo Guerrero no dudó en arremeter contra la prensa, por criticar el desempeño de la Selección Peruana en estos primeros 4 partidos, donde solo se pudo sumar un punto de 12 posibles.

“Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, nunca han pisado una bola ni conocen lo que es una pelota. ¿A quién le han ganado?, ¿cuándo han jugado?, ¿cuándo han pisado una cancha de fútbol?, ¿han metido un gol?”, arremetió el delantero.