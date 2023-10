Juan Carlos Oblitas sobre Oliver Sonne: “en ningún momento Juan dijo que iba a jugar”

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, brindó conferencia de prensa este miércoles tras las primeras cuatro presentaciones de la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y fue cuestionado sobre la situación de Oliver Sonne en la Selección.

Oblitas precisó que el técnico Juan Reynoso era quien debía tomar la decisión de convocar o no a Sonne para los partidos y dijo que este no tiene la obligación de hacerlo jugar, pese a que se aceleraron los trámites para que logre adquirir su DNI peruano.

"Es una razón eminentemente técnica, no es porque venga por DNI peruano, nacionalizado, sea rubio o moreno. En ningún momento escuché a Juan (Reynoso) que Sonne iba a estar en lista y jugar", señaló durante la conferencia.

En sus declaraciones expuso lo complicado que fue conseguir el DNI peruano del futbolista. Como bien se sabe, Sonne nació en Dinamarca; sin embargo, su abuela materna es peruana por lo que se pudo hacer la gestión para que el deportista obtuviese dicha nacionalidad.

“No es fácil para un chico venir a un mundo totalmente diferente”, dijo.

¿CONVOCARÁN A SONNE PARA LOS PRÓXIMOS PARTIDOS?

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol fue bastante enfático en aclarar que Juan Reynoso no se ha comprometido con convocar o poner a jugar a Oliver Sonne en los siguientes enfrentamientos, por lo que esta decisión quedaría únicamente de parte del técnico.

“En ningún momento Juan dijo que iba a jugar. Estuvo en lista con Chile, pero con Argentina no (...)Si va a ser llamado o no, no lo sé. Eso le compete solamente a Juan", indicó.