Juan Carlos Oblitas: "si yo estoy acá es para respaldar a Juan Reynoso"

ACTUALIZACIÓN

12:54 p.m. Oblitas manifestó su intención de terminar la conferencia de prensa; sin embargo, recibió una última pregunta sobre el caso de Oliver Sonne.

"Es una razón evidentemente técnica. No porque tenga DNI peruano, rubio, moreno... es una razón técnica. Yo, en ningún momento, escuché decir a Juan que Oliver Sonne iba a estar en lista y jugar. Lo que creo es que su intención era conocerlo, porque no habrá más tiempo, a Sonne y que él conozca el medio también (...)No es fácil para un chico venir a un mundo totalmente diferente. Yo les quiero decir todo lo que hemos pasado para que tenga listo su DNI, hablamos con gente del gobierno. En ningún momento Juan dijo que iba a jugar. Estuvo en lista con Chile, pero con Argentina no (...)Si va a ser llamado o no, no lo sé. Eso le compete solamente a Juan".

12:48 p.m. Durante la conferencia fue cuestionado sobre las declaraciones que emitió Gareca sobre la selección.

"Voy a tocar este tema y no vamos a volver sobre lo mismo después. Tengo entendido que Ricardo tiene compromisos comerciales con determinadas empresas; estos compromisos se firman con antelación; lo que declaró Ricardo en esa conferencia privada es algo que siempre ha dicho, no me causó sorpresa, pero sí creo que fueron dichas en un momento inoportuno, que parecieron desafortunadas", indicó.

12:45 p.m. Lesión de Cueva

"Él tiene un problema en la rodilla, puede jugar pero también lo limita. Quiere jugar, pero lógicamente lo limita y por eso no está en su mejor condición física. Pensando en la selección también. Esa es la realidad. Su no llamado es totalmente técnica. La única persona que puede responder eso es Juan".

12:43 p.m. La conexión de la selección con las personas.

"Lo que más me preocupa con lo que viene pasando en la selección es eso. Cuando yo estuvimos con el COVID-19 y jugamos partidos a puertas cerradas, los jugadores nos decían que les hacía falta el fútbol. Eso era una fortaleza que tenía el equipo, que en los momentos difíciles, sacaban una mejoría (...)No creo que se haya perdido (esa conexión con la gente), pero sí sentí que en las calles que no era el mismo ambiente. Mi presencia acá con ustedes, lo que más resalto es eso, que la gente no pierda la fe en esta selección. Estamos viviendo momentos complicados pero juntos podemos sacarlos adelante".

12:31 pm. Apoyo a Juan Reynoso

"Si yo estoy acá es para respaldar a Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana. Todo lo otro entra en el terrero de la suspicacia. ¿Qué puedo hacer ante eso? Absolutamente nada (...) Estoy acá para respaldar a nuestra selección, el técnico y le hemos dado el máximo apoyo posible. Todo lo que pedimos se lo damos y no tengo absolutamente nada más que decir".

12:24 p.m. Oblitas rompió el silencio sobre las declaraciones de Juan Reynoso de los jugadores de la Liga 1.

“Sí debemos tener cuidado con el tema porque hay muchos jugadores del medio local y que son importantes para el equipo. No debemos gastarnos en esas explicaciones porque debemos tener mejoras en el equipo. Todos sabemos que la liga nuestra no es de las mejores, lo sabemos perfectamente; yo me preguntaría qué hicimos para mejorar la liga y me incluyo. Tuvimos una cierta mejora en infraestrutura, iluminación, tipo de campos y desgraciadamente hemos tenido un retroceso. Ahora, qué están haciendo los clubes para que no se hable tanto de las apuestas, de los doble contratos. Todos somos parte de la problemática y me siento frustrado por eso."

12:20 p.m. Se pronunció sobre la reacción que tuvo Paolo Guerrero y lo defendió señalando que se trató de un exabrupto del momento.

"La reacción de Paolo fue un exabrupto en ese momento y pese a que no he tenido una oportunidad para hablar con él, pero seguramente cuando juegue después de la final de la Copa Sudamericana conversaremos con él."

12:10 p.m. Oblitas se pronuncia sobre las reuniones que tuvo con Lozano.

"No sé si será determinante pero sí sumamente importante. Lógicamente mi reunión con Juan es totalmente distinta a la que tuve con Agustín. Son charlas que en algún momento pueden converger, pero son distintas", afirmó, precisando que los temas que discuten son confidenciales.

12:06 p.m. "El técnico de la Selección es Juan Reynoso", dijo con firmeza.

12:00 p.m. Juan Carlos Oblitas reveló haber estado con problemas de salud y que esa fue la razón de su ausencia en los estadios de Santiago y Lima.

NOTA ORIGINAL

La Bicolor ha tenido un bajo desempeño en sus primeras fechas por las Eliminatorias 2026, lo cual ha desencadenado que Juan Reynoso sea duramente criticado debido a que el equipo no ha logrado anotar goles y solo ha acumulado un punto de 12 posibles.

Por ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha decidido organizar una conferencia de prensa que estará a cargo de Juan Carlos Oblitas, Director General de Fútbol, donde se espera que pueda resolver las dudas sobre el futuro de Reynoso y de la selección peruana.

La conferencia de prensa está programada para este 25 de octubre a partir de las 12:00 p.m en el auditorio de la Videna.

PRÓXIMOS PARTIDOS

El Perú deberá enfrentarse ante Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas el próximo 16 de noviembre desde las 3:30 p.m. (hora peruana), el cual se realizará en el estadio Hernando Siles de La Paz, en Bolivia.