Oliver Sonne integra el equipo ideal de la fecha 12 de la Liga de Dinamarca

A pesar de no haber sido tomado en cuenta por el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, para la fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el lateral derecho del Silkeborg, Oliver Sonne destacó en la victoria de su equipo 2-1 ante Hvidovre por la fecha 12 de la liga de Dinamarca.

Por ende, Sonne fue elegido entre los jugadores con mejor rendimiento en los terrenos de juegos en la jornada del fin de semana entre los cuales destacan futbolistas del FC Midtjylland, Randers FC) y otros clubes.

PLANTILLA IDEAL

Andreas Hansen (FC Nordsjælland); Oliver Sonne (Silkeborg IF), Tobias Molgaard (Aarhus GF), Adamo Nagalo (FC Nordsjælland), Marko Divkovic (Brøndby IF); Lasso Coulibaly (Randers FC), Oliver Sorensen (FC Midtjylland), Rasmus Falk (FC Copenhague), Mikael Anderson (Aarhus GF); Tobias Bech (Aarhus GF) y Alexander Lind (Silkeborg IF).

A pesar de haber tenido su primer contacto con la selección peruana, Oliver Sonne no tuvo la oportunidad de hacer su debut con la bicolor. Muchos de sus simpatizantes esperan que Juan Reynoso lo vuelva a convocar para los duelos ante Bolivia y Venezuela, los cuales se disputarán en menos de tres semanas.