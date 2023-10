Cusco FC amenaza con no presentarse al partido con Universitario por arbitraje de Haro

Este fin de semana, el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 regresa con la fecha 18, destacando el enfrentamiento entre Universitario y Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, una amenaza del equipo cusqueño ha generado incertidumbre en torno al partido.

Maxwell Callo, asesor legal de Cusco FC, expresó su descontento con la designación del árbitro Diego Haro y los criterios de selección de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar). Incluso, insinuó la posibilidad de que Cusco FC no se presente al partido si sus peticiones no son atendidas.

El descontento de Callo se basa en que Haro ha dirigido partidos tanto de Universitario como de Cusco FC en Cusco en el pasado, lo que considera que podría haber un sesgo. Solicita un árbitro que no haya dirigido previamente a ninguno de los dos equipos en esa ciudad para garantizar una rotación justa en las designaciones.

PODRÍA HABER WALK OVER

En una reunión entre representantes de varios clubes, excluyendo a Universitario, convocada por la Federación Peruana de Fútbol para abordar esta situación, Maxwell Callo no descartó la posibilidad de que Cusco FC no se presente al partido.

“No se descarta de manera absoluta no presentarnos en caso no haya un acuerdo. No es fácil la decisión, se analizó toda esta circunstancia de manera previa. Existe preocupación”, señaló.