Jairo Concha sobre declaraciones de Juan Reynoso: "Tomé el mensaje de la mejor manera"

El volante de Alianza Lima, Jairo Concha, se pronunció sobre las polémicas declaraciones del entrenador de la Selección Peruana, Juan Máximo Reynoso, quien señaló que los jugadores del torneo local no están aptos para sostener un partido completo de Eliminatorias.

Al respecto, el futbolista de 24 años, quien quedó fuera de la lista de convocados para el partido contra la "albiceleste", señaló que las palabras del estratega nacional fueron malinterpretadas por gran parte de la población y la prensa.

"No es eso, creo que muchos lo han tomado de una mala manera, pero que el profesor quiso mandar un mensaje como pidiendo que entrenemos mejor porque ya vimos el nivel de la alta competencia que son las Eliminatorias Sudamericanas”, dijo.

CAPTÓ LA IDEA

"Si uno quiere competir con los mejores, tiene que entrenarse de la mejor manera. Yo tomé el mensaje de la mejor manera, creo que (Juan Reynoso) no lo hizo con ánimo de ofender. Todo bien”, añadió.

LAS DECLARACIONES DE JUAN REYNOSO

Al ser consultado sobre por qué jugadores como Joao Grimaldo y Bryan Reyna no eran considerados en el once titular, el "ajedrecista" aseguró que ambos futbolistas no están físicamente aptos para sostener 90 minutos en Eliminatorias.

"Está claro que no estamos para nada satisfechos y solo voy a cerrar que hoy, lastimosamente, Bryan (Reyna) y Joao (Grimaldo), que tienen un talento impresionante, no están ni para sostener 60 minutos, y esas son las carencias que nos da la liga local", señaló en conferencia de prensa.