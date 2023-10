Jorge Luis Pinto sobre Reynoso: “Debe tener un poco de tranquilidad en manejo y comunicación”

Luego de la derrota 2-0 de la selección peruana ante Argentina en el Estadio Nacional por la fecha 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el entrenador de la bicolor, Juan Reynoso, es uno de los señalados por la hinchada por los malos resultados.

Tras ello, el exestratega de Alianza Lima, Jorge Luis Pinto recomendó a Reynoso a tener una mejor comunicación con su plantel.

“Juan debe tener un poco de tranquilidad en su manejo, en su orientación y comunicación. A veces los resultados desesperan a uno. Tácticamente, hay que mejorar aspectos en la recuperación de pelota. Perú no tiene que desesperarse de atacar tan rápido, debe construir mejor juego. Sentí los cambios que me sorprendieron, porque los que entraron me parecía que debían comenzar el partido”, declaró.

SOBRE ALIANZA LIMA

Por otro lado, Pinto se refirió de la participación del actual campeón peruano, Alianza Lima en la Copa Libertadores y señaló que el combinado blanquiazul tuvo momentos buenos en el certamen continental.

“Lo vi en la Copa Libertadores, donde hubo momentos buenos. No sé por qué se cayó al final. Ahora está haciendo un sistema que conozco. Siento que el partido ante Paranaense lo sorprendió en casa”, sentenció.