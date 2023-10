Josepmir Ballón desea retirarse en Alianza Lima: "No lo voy a negar"

El volante central de Alianza Lima, Josepmir Ballón, consciente de que ya le queda poco tiempo en la actividad profesional (tiene 35 años), habló sobre su futuro futbolístico y confesó que desea terminar su carrera en el cuadro blanquiazul.

Durante el avant premiere del documental "Victoria II, la alegría nos pertenece", el también exjugador de la Selección Peruana expresó sus deseos de terminar su carrera en Matute, sin embargo, precisó que dicha decisión no depende únicamente de él.

"Me gustaría quedarme, no lo voy a negar que me gustaría terminar mi carrera en Alianza pero eso no depende de mí, depende de muchos factores, de mucho trabajo pero es la idea de cualquier jugador", dijo en declaraciones para Ovación.

SOBRE EL PRÓXIMO PARTIDO

Por otra parte, Ballón habló sobre el partido de este fin de semana ante ADT de Tarma, por la fecha 18 del Clausura. "Esto es un envión anímico poder seguir trabajando como lo hemos venido haciendo estas semanas. Es importante terminar esta semana trabajando bien para poder enfrentar a un ADT que viene muy bien", sostuvo.