Pizarro y la vez que Gareca lo excluyó del Mundial: “fue la situación más complicada de mi carrera”

Claudio Pizarro regresó al Perú para resolver asuntos comerciales y conversó sobre algunas “heridas abiertas” que quedaron tras no ser elegido para participar en la Copa del Mundo de 2018.

En esa época, el director técnico era Ricardo Gareca, quien decidió que no se incluya al “Bombardero de los Antes” en la lista final para viajar a Rusia 2018. En esa época, Pizarro pasaba por un buen momento futbolístico.

"Ya lo he dicho muchas veces, para mí no ir al Mundial fue la situación más complicada de mi carrera futbolística por no participar en el Mundial, cuando creía que había la posibilidad de que vaya, y cuando creía que sí podía aportar", señaló el exjugador del Werder Bremen al programa Al Ángulo de Movistar TV.

GOLEADOR HISTÓRICO

Claudio Pizarro es el quinto goleador histórico de la Selección Peruana, pues suma 20 goles y es el decimotercero con más partidos. Con la selección tiene una medalla de bronce que consiguió en la Copa América Chile 2015, fue parte de la Copa América Perú 2004 y la Copa América Venezuela 2007.

Actualmente, labora como embajador deportivo del Bayern Munich, con lo cual lleva el nombre del equipo alemán, su tradición y valores a diversas partes del mundo.