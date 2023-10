Reynoso sobre críticas: “Es el costo del cargo. No vamos a perder nuestro ADN”

El estratega de la Selección Peruana, Juan Reynoso se pronunció hoy lunes, 16 de octubre, mediante conferencia de prensa, de cara al compromiso que la “Blanquirroja” afrontará mañana martes ante Argentina, en Lima, por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En respuesta sobre si aplicará alguna estrategia para contrarrestar el ataque argentino, Reynoso señaló que tomaran todas las precauciones y que seguro habrá variaciones en el once titular mostrado ante Chile.

“Seguro que hay cambios…Argentina es campeón. No solo tiene un buen equipo, también individualidades, estamos tomando las precauciones del caso para neutralizar y de acuerdo con las características, intentar sorprenderlos”, explicó a los periodistas.

CRÍTICAS POR MALOS RESULTADOS

En otro momento se refirió a las críticas contra su persona por los últimos resultados que viene teniendo la selección, indicando que es parte la coyuntura que se tiene que afrontar.

"De las críticas, es el costo de este lindo cargo… Esto ya lo vivimos, me ha tocado vivir las Eliminatorias. Prefiero que me maten, no lo maten a los chicos. Si hay un costo por pagar, lo pago con gusto”, señaló.

Sobre su sistema de juego dijo: “Lo que quisiera transmitir es que nosotros no vamos a perder nuestro ADN, nos gusta jugar. Lo que estamos buscando es hacer de un equipo con una presión muy alta… No es que nosotros seamos defensivos. Nos adecuamos de acuerdo como van los rivales”.