La "bicolor" no disparó ni un solo remate bajo el mandato de Reynoso

De mal en peor. La "blanquirroja" continúa atravesando una mala temporada, sumando otra derrota reflejado en el ultimo partido tras caer 2 a 0 ante la selección Chilena.

Otro aspecto negativo en el enfrentamiento contra Chile, fue la incapacidad de la selección peruana para generar oportunidades de gol.

Durante los 90 minutos del partido, Perú no logró realizar ni un solo remate al arco contrario.

Esta falta de efectividad no es un hecho aislado, ya que, si revisamos los 11 encuentros bajo la dirección de Juan Reynoso, en 6 de ellos el equipo no consiguió realizar un solo disparo a la portería rival durante los partidos con Mexico, Alemania, Marruecos, Paraguay, Brasil y Chile.

Cabe recordar que, hasta el momento, la selección se sitúa en la novena posición con apenas 1 punto en la tabla de las Clasificatorias CONMEBOL 2026.

DUELO CONTRA ARGENTINA SERÁ ESTE MARTES

El equipo dirigido por el popular 'Cabezón' se enfrentará al actual campeon del mundo, Argentina, en Lima. La 'Bicolor' se enfrentará a la 'Albiceleste' el martes 17 de octubre en el Estadio Nacional a las 9:00 p. m., hora local.