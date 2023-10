Juan Reynoso sobre el Perú - Chile: “no se clasifica jugando bonito”

En tres partidos, Perú no ha logrado anotar más que un gol. El último encuentro con Chile nuestra selección cayó por un rotundo 2 a 0 y muchos señalaron al DT Juan Reynoso como el responsable de la pobre participación de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas.

El estratega se pronunció en conferencia de prensa por las críticas que ha recibido tras el partido con “la roja”. "Que el golpe de hoy nos sirva para lo que viene. No se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien. Y para hacerlo, debemos ser un equipo camaleónico que nos adaptemos a varias circunstancias y, hoy, es parte, no me gustó", dijo el DT.

También asumió la responsabilidad del resultado negativo del partido en el clásico del Pacífico y sostuvo que ahora se enfocarán en lo que será el partido contra Argentina, que viene de ser campeona del mundo en Qatar.

“Hoy es un día muy triste para todos porque esperábamos otro partido y no lo interpretamos como lo esperábamos. Acá el responsable soy yo y no tengo ningún problema en aceptarlo y poner el pecho. Seguro hoy será una noche compleja, pero hay que pensar en Argentina cuando amanezca mañana", explicó.

PRÓXIMA FECHA

La selección peruana se enfrentará a la albiceleste por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026 el próximo martes 17 de octubre a las 9:00 p.m. (hora peruana). Tras la derrota frente a Chile, Perú quedó en el penúltimo lugar al solo sumar un punto.