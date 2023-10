La furia de Brasil: Neymar fue abucheado por sus propios fans y le lanzaron “pochoclos”

El resultado del Brasil – Venezuela no gustó a los hinchas cariocas y algunos terminaron arremetiendo contra uno de sus principales jugadores, Neymar. Ayer 12 de octubre, Venezuela hizo historia en el Arena Pantanal al empatar con Brasil gracias al acierto de Eduard Bello.

Neymar participó durante todo el partido, pero no logró cambiar el resultado final. Cuando se dirigía al túnel hacia los vestuarios, fue agredido por sus aficionados. Al parecer, le arrojaron en la cabeza lo que sería un balde de pochoclos, mientras era insultado por los hinchas.

El delantero no se quedó callado y recriminó el accionar violento de un grupo de hinchas e incluso mantuvo un cruce de palabras con el agresor, mientras algunos de sus compañeros intentaban calmarlo.

“Es triste, obviamente es muy triste, no vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol y defender a mi país. Obviamente estamos ahí dando lo mejor, dando lo mejor. Y muchas veces el resultado no llega y no es lo que los fanáticos esperan”, señaló Neymar.

CONDENÓ VIOLENTA ACTITUD

“Ni siquiera vi lo que era, solo lo vi cuando me golpeó, me puse muy nervioso, condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo, es muy malo para el fútbol, para el ser humano. Un tipo que hace este tipo de cosas no es un tipo educado, no podrá educar a su hijo de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo”, señaló el delantero del Al Nassr.

Este empate detuvo a Brasil de su avance perfecto en las Eliminatorias Sudamericanas y perdió la cima, donde ahora está Argentina que venció en sus tres partidos frente a Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Respecto al partido, Neymar dijo que no cree que hayan jugado mal, pues crearon oportunidades de gol, pero dijo que el arquero rival fue bueno. “Esos detalles y esos errores tenemos que buscar reducir para no ser sorprendidos una vez más”, explicó.