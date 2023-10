Eduardo Berizzo, director técnico de Chile: “Perú es un rival directo”

Aunque no se consideran favoritos, el estratega de la selección chilena señaló que ante Perú buscarán su primer triunfo en las Eliminatorias.

El técnico de la Selección de Chile, Eduardo Berizzo, se pronunció en conferencia de prensa sobre el próximo encuentro contra Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, descartando cualquier presunción de favoritismo para el equipo que dirige.

Aunque la selección mapocha aún no ha obtenido triunfos en el comienzo de las Clasificatorias, Berizzo expresó su intención de recuperar terreno en la competición y dijo que será un partido difícil teniendo en cuenta que Perú es un rival directo.

“Lo de los favoritismos y los antecedentes, en unas Eliminatorias tan compleja entre diferencias de equipos, no tienen mucho peso. No lo uso ni a favor ni en contra ni me creo el favoritismo. Los partidos son muy parejos, detalles definen las cosas”, señaló.

RIVAL DIRECTO PARA EL MUNDIAL

“Sí, por supuesto, se trata de un rival directo, Perú ha marcado en las últimas eliminatorias el acceso al mundial, saliendo quinto y luego repechaje. Para nosotros el partido es muy importante”, aseguró el estratega, que buscará su primer triunfo con Chile.