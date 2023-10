Â¿Soberbia? exfutbolista chileno: "A PerÃº se le ponen los infantiles y se les gana"

El exfutbolista chileno, Miguel Ángel Neira, se pronunció sobre el partido entre la Selección Peruana de Fútbol y el combinado sureño este jueves 12 de octubre en el estadio Monumental de Santiago, por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Al respecto, el exmundialista con el cuadro de la estrella solitaria se mostró muy confiado de cara al duelo entre peruanos y chilenos, en una nueva edición del "clásico del Pacífico", y aseguró que el cuadro local puede vencer a la "bicolor" hasta con "infantiles".

"Tengo toda la fe, a Perú se le ponen los infantiles y se les gana, si los peruanos se cag.. enteros acá en Chile, toda la vida les hemos ganado", indicó el exfutbolista en diálogo con Bolavip.

CUESTIONA A BERIZZO

Asimismo, Miguel Ángel Neira cuestionó al entrenador de "La Roja", Eduardo Berizzo, por las ausencias de algunos jugadores en la lista de convocados para enfrentar a Perú y Venezuela.

"Todo lo que predica no lo cumple, dijo que llamaría a los que estuvieran jugando mejor y no llama a Damián Pizarro, eso no lo entiendo, ojalá no se note su ausencia, es el mejor delantero que tenemos en el país, contando incluso lo que están afuera, porque Alexis (Sánchez) ya no es delantero", sostuvo.