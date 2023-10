Paolo Guerrero sobre Oliver Sonne: "Es una incorporación muy importante"

El delantero y capitán de la Selección Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, se pronunció sobre lo que será el encuentro entre la "bicolor" y la selección chilena, en una nueva edición del "clásico del Pacífico", por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En conferencia de prensa, el artillero de la "blanquirroja" señaló que se vive un buen ambiente en La Videna y aseguró que están enfocados al 100% para sacar un resultado positivo en el Monumental de Santiago.

"Hay un buen ambiente, muy enfocados en lo que va a ser el partido con Chile. Hoy vamos a tener nuestro primer entrenamiento, yo no entrené ayer, hice regenerativo, hoy me estoy incorporando al grupo. Se siente que hay buen ambiente y lo que más queremos es hacer un gran partido en Chile y traer los puntos a Perú", dijo.

SOBRE OLIVER SONNE

Respecto a Oliver Sonne, la nueva incorporación de Juan Reynoso para reforzar al equipo, el "Depredador" destacó su llegada y señaló que su formación y roce europeo contribuirá al rendimiento del equipo.

"La llegada de Sonne es importante, es un jugador que todavía se está adaptando al grupo, es un poco callado, creo que no habla muy bien el español y yo no hablo tan bien el inglés pero algo imagino que me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo, cómodo aquí con el grupo y que sude la camiseta, es lo único que se le pide. Ya lo conversaremos en grupo eso, es una incorporación muy importante, es un jugador que viene de Europa, de otra cultura y solo se le pide que sude la blanquirroja", sostuvo.