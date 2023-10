Yotún tras llegada de Sonne al Perú: “No habla español, pero sacaré mis clases de verbo to be”

En horas de la tarde por primera vez Oliver Sonne llegó al Perú para sumarse a los entrenamientos del estratega de la selección peruana, Juan Reynoso. Tras ello, el volante de la bicolor, Yoshimar Yotún anunció que recibirán de la mejor manera al lateral derecho del Silkeborg de Dinamarca.

Asimismo, el capitán de Sporting Cristal señaló que el grupo tiene conocimiento que Sonne no habla español, por lo que será la persona encargada de entablar las conversaciones en otro idioma y poner a práctica lo aprendido.

"Lo recibiremos con los brazos abiertos como fue a Lapadula. Se va a dificultar un poco porque no habla español, pero sacaré mis clases de verbo to be. Queremos que se sienta importante y que nunca crea, que tomó una mala decisión”, declaró.

LISTA DE CONVOCADOS

Se rumorea que Juan Reynoso entregará este lunes 9 de octubre la lista de futbolistas que estarán presente en los duelos ante Chile y Argentina, correspondientes a la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 respectivamente.

Oliver Sonne no tendrá fácil ser titular en los duelos debido a que deberá competir contra Luis Advíncula, Aldo Corzo y Jhilmar Lora por un puesto en el equipo titular que enfrentará a los ‘mapochos’ el próximo jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. en Santiago.