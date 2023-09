Oliver Sonne: Claudio Pizarro opina sobre su posible convocatoria a la selección peruana

Gran expectativa ha generado la posible convocatoria de Oliver Sonne Christensen, futbolista danés-peruano que juega en el Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca, a la selección peruana, luego de que se diera a conocer que el joven obtuvo recientemente su DNI.

Ahora queda en manos del estratega Juan Reynoso, quien el lunes anunciará la lista de convocados para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas. Varias personalidades del fútbol han opinado sobre el joven danés, entre ellos Claudio Pizarro, y su posible convocatoria al Perú.

"He escuchado y leído en la prensa sobre él y que tiene la posibilidad de jugar ahora en Perú. No lo he seguido mucho, creo que voy a tener que verlo un poco más, pero creo que cualquier adición o jugador que pueda aportar en la selección va a ser importante”, manifestó el “Bombardero de Los Andes” en una conferencia de prensa.

Desde Alemania, Pizarro le deseó lo mejor en caso de ser seleccionado: "Si tenemos jugadores que puedan llegar a participar, competir y aportar, siempre son importantes. Ahora vamos a ver qué tal le va, obviamente hay que desearle lo mejor y que él también tenga los mejores deseos con la selección porque es lo que todos los hinchas queremos”, precisó.

PIDE POTENCIAR FÚTBOL PERUANO

El “Bombardero de los Andes” dio que es importante dar más dedicación en importancia a las futuras generaciones del fútbol peruano. “Es importante hacer un trabajo con más dedicación y darle más importancia al trabajo de menores en el fútbol peruano, es el futuro; los jugadores que están no se quedarán por siempre", aseguró el exfutbolista.