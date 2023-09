Guerrero tras marcar un doblete con LDU: "Me siento muy feliz, pero con los pies en la tierra"

El delantero de la Selección Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, tomó la palabra tras marcar un doblete en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde su equipo, el LDU de Quito, se impuso por 3-0 ante Defensa y Justicia (Argentina).

En declaraciones para DirecTV Sports, el capitán de la "blanquirroja", expresó su felicidad por su gran actuación en la goleada del cuadro "Albo", donde puso fin a una racha negativa de ocho partidos sin poder anotar.

"Mis compañeros me facilitan todo. Hicimos un gran partido, muy feliz por el resultado. Ganar siempre es lindo, sobre todo en una Copa Sudamericana, en estos partidos que son decisivos. Este equipo pone sacrificio y entrega [...] Me siento muy feliz. A seguir trabajando con los pies en la tierra, que no esto no ha terminado porque se cierra en Argentina", señaló.

SOBRE RACHA NEGATIVA

Asimismo, Guerrero Gonzáles confesó que la sequía goleadora que venía atravesando lo hizo pasar momentos incómodos: "Trataba de estar tranquilo por más que mi ansiedad me quería ganar. Sabía que en algún momento iba a llegar. La hinchada quiere que su equipo gane, que este club maravilloso gane", finalizó.