Fossati sobre el partido ante UCV: "Vamos a llegar el jueves a Trujillo y haremos un gran partido"

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre el partido de su equipo ante la Universidad César Vallejo (UCV) que se jugará este jueves 28 en el estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Al respecto, el estratega uruguayo aseguró que sus dirigidos llegan al partido contra los "poetas" en buen nivel y confía en que sacarán un resultado positivo en la ciudad de la eterna primavera.

"Creo que Universitario está muy fuerte como para enfrentar a cualquier equipo como siempre lo hacemos, con mucho respeto pero respetándonos más a nosotros mismos. Vamos a llegar el jueves a Trujillo y vamos a hacer un gran partido, sabemos que va a ser difícil pero tenemos una confianza enorme en nuestras posibilidades", señaló.

¿SE QUEDARÁ PARA EL CENTENARIO?

Sobre la posibilidad de seguir dirigiendo al conjunto merengue el 2024, año del centenario del club, Fossati respondió lo siguiente: "No estoy para nada preocupado de lo que va a pasar el año que viene, conmigo no precisan respetar nada, yo jamás me voy a quedar en ningún lugar porque alguien quiera respetar mi contrato. Esto es como un matrimonio, si las dos personas están de acuerdo, a seguir adelante, si no es preferible cada uno ir por su lado. No me preocupa para nada el 2024, a mí me preocupa el 2023, quedan 4 partidos por el Clausura y tengo la enorme esperanza de que haya más partidos para Universitario después del Clausura en este 2023".

(Con información de Ovación)