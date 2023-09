Toñito Gonzales defiende a Raúl Ruidíaz: “Mañana más tarde terminará siendo el héroe de las Eliminatorias”

El exjugador de Universitario, Antonio “Toñito” Gonzales salió en defensa de las críticas que viene recibiendo el delantero de la selección peruana, Raúl Ruidíaz, cada vez que viste la indumentaria nacional.

En ese sentido, el excapitán merengue indicó que tarde o temprano el atacante del Seattle Sounders será una pieza clave en el once de la bicolor y les dará una alegría a todos los peruanos.

“Se le fue la marca a Abram, la gente no profundiza al detalle. Es error compartido. Hay muchos detalles en una sola acción. Hay que apoyar, guste o no, todos suman. Mañana más tarde terminará siendo el héroe de las Eliminatorias”, señaló.

SOBRE PIERO QUISPE

El gran momento futbolístico que atraviesa Piero Quispe con Universitario no paso desapercibido por el exvolante crema y reveló que a la misma edad (22) que tiene el mediocampista, el entonces estratega del equipo Juan Reynoso ya le había entregado la cinta de capitán del club.

“Quispe se sacó la venda, ya no es joven. Está asumiendo la responsabilidad de estar en el club más grande del país. Los adornitos hay que dejarlos afuera. Hay que pensar lo que le costó llegar a Universitario, que no se maree y asuma su responsabilidad. A los 22 años, el ‘Cabezón’ Reynoso ya me había dado la cinta de capitán en la ‘U’”, sostuvo.