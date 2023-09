Messi sobre su amargo recuerdo del PSG: "fui el único jugador que no tuvo reconocimiento”

Lionel Messi rompió el silencio sobre su paso por el PSG. Pese al cuidado que suele mantener el ‘campeón del mundo’ ante las polémicas, esta vez el jugador no tuvo reparo en abrir su corazón y dar a conocer el amargo recuerdo que mantiene de esta experiencia.

“Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así..", señaló en entrevista Migue Granados.

En sus declaraciones señala que su última etapa como jugador en PSG no fue la mejor, además de exponer que no tuvo el reconocimiento que hubiese esperado por el título mundial en Qatar 2022.

“Con Kylian (Mbappé) también, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa nuestra no haber sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento en su club", agregó.

NEWELL’S

El destacado jugador argentino señala que no descarta la posibilidad de volver a jugar en el Newell's, club del cual se marchó a los 14 años para jugar con el Barcelona.

“Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s que yo era chiquito e iba la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí, pero no sé qué hará Fideo (por su posible regreso a Rosario Central)”, mencionó.