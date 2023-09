Solskjaer rompe el silencio sobre el mal regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer, el exentrenador del cuadro de Carrington, rompió el silencio sobre la turbulenta segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, revelando que "resultó mal" su regreso.

El entrenador noruego señaló en una entrevista con The Athletic una contundente autocrítica sobre la decisión de traer a Cristiano Ronaldo a Old Trafford desde la Juventus, una movida que “se sintió bien pero que salió mal”.

“Fue una decisión muy difícil de rechazar y sentí que teníamos que tomarla, pero salió mal. Se sintió tan bien cuando firmó y los fanáticos sintieron eso en ese partido de Newcastle en Old Trafford después de que Ronaldo anotó dos goles. Seguía siendo uno de los mejores goleadores del mundo y parecía fuerte. Cuando tienes un grupo necesitas que todos tiren en la misma dirección. Cuando las cosas no iban bien, se podía ver que ciertos jugadores y egos salían a relucir”, señaló.

El destacado jugador terminó yéndose del Manchester United en diciembre de 2022 para convertirse en nuevo jugador del Al-Nassr FC de Arabia Saudita. Un destino inesperado para muchos fanáticos del astro portugués. Es importante señalar que Ronaldo anotó 27 goles en 54 partidos en su segunda etapa en el club inglés; sin embargo, esto no impidió que tuviera que marcharse porque había perdido rodaje cuando Erik ten Hag asumió el mando.

¿MAL DESEMPEÑO?

Solskjaer no tuvo reparo en dar a conocer que diversos jugadores que estuvieron bajo su dirección no cumplieron las expectativas esperadas.

“Algunos no eran tan buenos como la percepción que tenían de sí mismos. No voy a decir nombres, pero me decepcionó mucho cuando un par de ellos rechazaron la oportunidad de ser capitanes. También me decepcionó que otros dijeran que no iban a entrenarse o jugar porque querían forzar su salida. Después de que me fui, hubo cosas en los medios sobre cómo trataba a algunos jugadores, que eran completas mentiras, tenía una relación sólida y honesta con la mayoría de ellos.”, reveló.

(Con información de Infobae)