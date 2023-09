Ricardo Gareca confiesa que quiere dirigir: “Me gustaría volver”

Tras su desvinculación de Vélez Sarsfield debido a resultados adversos, Ricardo Gareca se encuentra actualmente sin equipo, pero durante una entrevista dejó en claro que su intensión es volver a dirigir un equipo.

En ese sentido, el exentrenador de la Selección Peruana aseguró que se encuentra buscando nuevas oportunidades y uno de sus posibles destinos sería la primera división del fútbol de Brasil, donde tuvo un paso fugaz.

Gareca tiene una relación de antaño con el fútbol brasileño, donde estuvo a cargo del club Palmeiras. Dicha experiencia la vivió luego de su paso por Universitario de Deportes entre los años 2007 y 2008.

"Brasil es un país asombroso. La forma en la que me trataron y cómo me hicieron sentir fue increíble. Me encantaría volver a ese país por lo mucho que lo agradezco", sostuvo en una entrevista para el programa "Nosso Palestra".

SUEÑA CON VOLVER A BRASIL

Estas palabras evidencian la nostalgia del entrenador y su deseo de volver a trabajar en el país sudamericano. Al recordar su etapa en el Palmeiras, Gareca mencionó que uno de los obstáculos más desafiantes fue el idioma.

Lamentó, no obstante, que no se lograran los resultados esperados durante su gestión. Asimismo, el estratega argentino reconoció que sigue de cerca el desempeño del equipo que cuenta actualmente con destacados jugadores.