"Cachito" Ramírez no descarta retirarse a fin de año: "Sé que se acerca el final"

El futbolista de la Academia Deportiva Cantolao, Luis "Cachito" Ramírez, se pronunció luego de la derrota de su equipo ante Melgar de Arequipa por la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1.

En declaraciones a la prensa, mediocampista, quien está próximo a cumplir 39 años, habló sobre su retiro de la actividad profesional y confesó sentirse consciente de que le queda poco tiempo para "colgar los chimpunes", no obstante, indicó que aún no decide si su retiro será al culminar la presente temporada.

"Es un tema personal, por los años que tengo de carrera, ya sé que se acerca el final y cada vez puedo ver que estoy cerca del final de la carrera [...] Todavía no sé si me retiraré a final de año, hoy no lo sé, pero disfruto cada partido. Se puede decir muchas cosas de mi persona, buen o mal jugador, pero profesional siempre", dijo.

TRATA DE DIVERTIRSE

Pese a que la situación de Cantolao, que lucha por no descender a segunda división, es muy complicada, Ramírez confesó que su mayor motivación es divertirse en cada partido y el hecho de que aún puede jugar en primera división pese a la edad que tiene.

"Trato de divertirme, pese a que el momento no es el mejor en la institución, mi gran motivación es que sigo jugando al fútbol con buen nivel a la edad que tengo y espero disfrutar los partidos que restan", sostuvo.

(Con información de Ovación)