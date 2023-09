Jairo Concha: "El equipo me está ayudando a sacar mi mejor versión"

El volante de Alianza Lima, Jairo Concha, habló sobre el triunfo de su equipo el último fin de semana ante Unión Comercio en Matute, resultado que posiciona a los "íntimos" en la punta del Torneo Clausura, junto a Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

En declaraciones para Alianza Play, el mediocampista de 24 años expresó su felicidad por el rendimiento que viene mostrando fecha a fecha y aseguró que todo se debe al apoyo del equipo, que le permite mostrar su mejor juego.

“Estoy contento por cómo vengo jugando, el equipo me está ayudando a sacar mi mejor versión, y creo que no solo yo sino cualquiera del plantel puede hacer jugar a Alianza. Ahora solo queda trabajar muy fuerte para el siguiente partido ante Mannucci en Trujillo”, dijo.

SOBRE LA EXIGENCIA FÍSICA

Respecto a la exigencia que demanda el cierre de temporada, el futbolista precisó que se siente en óptimas condiciones para rendir en el terreno de juego.

"Físicamente me siento bien, felizmente la lesión no me afectó mucho porque vine trabajando muy fuerte para no perder el ritmo competitivo, igual tengo que mejorar para seguir sacando mi mejor versión”, añadió.

Cabe precisar que a Alianza Lima le corresponde descansar en esta fecha 14 y volverá a jugar el domingo 24, cuando visite a Carlos A. Mannucci en Trujillo por la fecha 15 del torneo.