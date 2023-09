Reimond Manco sobre Joao Grimaldo: “No dejen que haga lo mismo que yo hice”

El exfutbolista de Alianza Lima, Reimond Manco habló sobre el gran momento que viene atravesando el jugador de Sporting Cristal, Joao Grimaldo y le aconsejó alejarse de los programas que no tienen nada que ver con los deportes.

Asimismo, el exjotita recordó que en su etapa como futbolista no pensó ello y era habitual observarlo en programas de entretenimiento.

"Cuando yo aparecí, salí en Habacilar, La Chola Chabuca, Janet Barboza, qué tenía que hacer yo ahí?, pero cómo me gustaba el reconocimiento de la gente, pues ahí estaba, y no me daba cuenta de que me perjudicaba a mí mismo. Él (Grimaldo) tiene que avocarse a jugar fútbol, nada más", declaró.

NO DEJEN QUE SIGA MIS PASOS

Reimond Manco hizo un llamado a las personas que rodean a Grimaldo a poder aconsejarlo por su bien y no tenga la misma trayectoria del exjugador de Juan Aurich. “No dejen que Grimaldo haga lo mismo que yo hice”.

Cabe recordar que Joao Grimaldo dejo una buena impresión en la afición peruana en su debut en las Eliminatorias por la fecha 2 ante Brasil.