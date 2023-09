Arón Torres, exfutbolista de Sport Boys, muere a los 26 años causa de una enfermedad

El futbol peruano esta de luto, pero especialmente las calles del Callao. Este lunes 18 de setiembre se confirmó el fallecimiento del exjugador de Sport Boys, Deportivo Municipal y Unión Comercio, Arón Torres a causa de una insuficiencia renal.

Por medio de las redes sociales, el equipo del primer puerto dio a conocer la noticia de la muerte de Torres. "Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro exjugador Arón Torres, quien formó parte de 'El Primer Campeón' en el ascenso de 2017 y la temporada 2018. Enviamos nuestras sinceras condolencias a toda su familia", indicaron por medio de su cuenta de “X”.

DETECCIÓN DE LA ENFERMEDAD

En setiembre del año pasado, en una entrevista con el diario Depor, Arón Torres reveló que sufría de insuficiencia renal crónica, enfermedad que le detectaron cuando vestía la indumentaria de Deportivo Municipal.

Asimismo, Torres contó en aquel momento que acudió a un hospital después de jugar un partido de reserva con el plantel de Unión Comercio.

"Hace dos años, en Municipal, me diagnosticaron con hipertensión. Lo heredé de mi madre y lo vine tratando cuando estaba en Chavelines. En el 2022, en Comercio, no seguí medicándome correctamente. No sentía nada, pero hace un par de meses que jugué un partido de reserva, me sentí mareado y acudí rápido al hospital y me di con esta sorpresa”, declaró.

Cabe recordar que a inicios de este año Arón Torres fue internado en UCI por el mal que venía teniendo. En aquel momento, Muni pidió a sus hinchas apoyo económico a favor del futbolista.