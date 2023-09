Ricardo Gareca: ni en Paraguay ni en Perú, el "Tigre" revela en qué país le gustaría dirigir

El universo futbolístico se encuentra en movimiento constante, y dando de qué hablar en estos días está Ricardo Gareca, a quien la selección de Fútbol de Paraguay baraja entre los posibles candidatos para asumir como como posible nuevo director técnico.

Tras la partida del argentino Guillermo Barros Schelotto de la 'Albirroja', se abre una puerta interesante para el 'Tigre' y su retorno al mando de un combinado nacional. Hace días, antes de la noticia de la posible adhesión al equipo paraguayo, Gareca concedió una entrevista a un medio brasileño, donde repasó su paso por el Palmeiras.

Una etapa por la que pasó sin lograr los resultados deseables, recordando los retos que enfrentó y cómo estos afectaron su rendimiento. El 'Tigre' mencionó que una de sus principales falencias durante su permanencia en el 'Verdao' fue la falta de un traductor.

Siendo un DT que siempre ha enfatizado en la importancia de la comunicación con sus jugadores, Gareca destacó este aspecto como esencial en su labor técnica. "Al inicio del trabajo fue con muchas expectativas. Los jugadores, cuerpo técnico y directivos me brindaron todo su apoyo. La mayor dificultad que tuve fue el idioma, porque para mí es muy importante comunicarme con los jugadores y poder transmitir ideas. Necesitaba un traductor, pero no lo quería. Fue un error", señaló en la entrevista para Nosso Palestra.

UN "TIGRE" AGRADECIDO

Pese a los desafíos y los resultados, el ex DT de la selección peruana destacó el buen trato que recibió por parte de los directivos de Palmeiras, rescatando este aspecto como un valor agregado de su experiencia.

Además, consideró importante el renacimiento de Palmeiras como uno de los poderosos del continente. En retrospectiva de su paso por el equipo brasileño, Gareca dijo: "En aquella época no había tantos extranjeros. Es fantástico que Brasil les dé una oportunidad, es una apertura importante. Este momento no tiene nada que ver con aquel. Palmeiras vuelve a ser el grande que todos conocen y eso me alegra porque es una institución que me trató muy bien, aunque no di resultados. Palmeiras tiene grandes jugadores. Los sigo siguiendo y creo que todo lo que han estado haciendo a lo largo de los años es genial".

Finalmente, Gareca no ocultó su deseo de regresar a Brasil como entrenador, considerándolo un destino maravilloso. "Brasil es un país maravilloso, es increíble cómo me trataron, me hicieron sentir muy bien, me gustaría algún día poder regresar al país, estoy muy agradecido", puntualizó. Mientras tanto, su futuro quizás esté más cerca de Paraguay que de Brasil. Solo el tiempo revelará los verdaderos caminos del 'Tigre'.