Renato Tapia arremete contra Michael Succar: No aceptas las críticas

El volante de la selección peruana Renato Tapia y el periodista deportivo, Michael Succar se enfrascaron en una discusión en redes sociales después de que el jugador del Celta de Vigo calificará como “asquerosa” y “tendenciosa” la pregunta del comunicador sobre el ingreso de Raúl Ruidíaz en el partido de la fecha 2 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Brasil.

INTERCAMBIO DE PALABRAS

Todo comenzó cuando el mediocampista nacional respondió a la pregunta de un usuario de X tras la reacción que tuvo en la rueda de prensa junto al entrenador Juan Reynoso.

"Me río por lo asquerosa y tendenciosa que es la pregunta, me había olvidado cómo son las conferencias pospartido. Gente, pasemos página, ganamos todos, perdemos todos, así es este Perú, no busquen gato encerrado. Saludos", posteó Tapia.

La respuesta de Succar no se hizo esperar y el periodista deportivo mencionó que Renato es un jugador que no acepta críticas por su desenvolvimiento en el terreno de juego.

"¿Asqueroso y tendencioso preguntar por la jugada más importante del partido? Entiendo que tu generación recibió muchos elogios y bien ganados, pero la crítica es parte del juego y veo que no la aceptas. Humildad, Renato”, escribió Succar.

Finalmente, Renato Tapia señaló que el periodista deportivo es una persona que no acepta las críticas y mencionó que a todas las personas no les puede gustar las consultas que realiza a los futbolistas o entrenadores.

“Es tu forma de pensar, yo tengo la mía, yo sí tengo que aguantar tu 'crítica', pero no puedes esperar que a todos les gusten tus preguntas, ¿o sí? ¿Es más humildad mía o la tuya? Si mi 'generación' recibió elogios es por lo que demuestra, no por tus palabras", sentenció.