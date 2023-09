Gustavo Costas tras derrota ante Argentina: "Parecía que nosotros sufríamos la altura y no ellos"

El entrenador de la Selección Boliviana, Gustavo Costas, tomó la palabra tras la dura derrota de su equipo por 3-0 ante la escuadra Argentina, por la segunda fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el técnico de "La Verde", pidió disculpas a la hinchada boliviana por la goleada sufrida en el Hernando Siles de La paz, donde terminaron con 10 hombres tras la expulsión de Roberto Fernández a los 39'.

“Hay que pedir perdón a la gente, da vergüenza. No podemos perder así. Teníamos planificado presión alta, y desde el primer minuto Argentina tuvo la pelota. No mostramos lo trabajado, lo hablado ni lo planificado, por eso hay que pedir perdón a la gente. Duele perder y peor de esta manera”, indicó el extécnico de Alianza Lima.

“La actitud, de perder, podes perder, pero no de esta manera. En el primer tiempo, no salió nada de lo trabajo. Teníamos que cansarlos, pero parecía que nosotros sufrimos la altura no ellos”, añadió.

MAL INICIO

Con este resultado, Bolivia se queda con 0 puntos en esta primera fecha doble de las Clasificatorias, en su debut cayeron goleados por 5-1 ante Brasil. En la próxima fecha, recibirán en su estadio al seleccionado Ecuatoriano, que viene de vencer por 2-1 a su similar de Uruguay en Quito.