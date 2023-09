Perú vs. Brasil: ¿cómo llegan ambas escuadras para la segunda fecha de las Eliminatorias 2026?

Hoy 12 de setiembre, la Selección Peruana tendrá el duro reto de defender su localidad frente a un grande, Brasil, que llega liderado por su goleador Neymar. El partido se realizará en el estadio Nacional y contará con el arbitraje del argentino Fernando Rapallini y en el VAR estará su compatriota Germán Delfino.

La selección peruana logró sumar un primer punto tras el empate 0 a 0 frente a Paraguay, donde tuvieron que jugar con un hombre menos. Lo que también ha preocupado a Juan Reynoso son las ausencias de varios jugadores por lesiones, como es el caso de Carlos Zambrano, Christian cueva y el delantero Gianluca Lapadula.

ASÍ LLEGA BRASIL

Por otro lado, la ‘verdeamarela’ llega a Lima luego de una impactante goleada a Bolivia por 5 a 1 en Belém, además, Neymar hizo historia al marcar un doblete y lograr superar al mismo Pelé como máximo anotador en la historia de la Selección de Brasil.

Cabe destacar que el estadio estará habilitado un 75% debido a una sanción que aplicó la Conmebol por mal comportamiento de los hinchas.

OTROS ENCUENTROS

Pero no solo Perú se medirá frente a Brasil por las Eliminatorias, pues este 12 de setiembre también hay otros cuatro partidos por la segunda fecha hacia el mundial:

Bolivia vs. Argentina | 15:00 | La Paz

Ecuador vs. Uruguay | 16:00 | Quito

Venezuela vs. Paraguay | 17:00 | Maturín

Chile vs. Colombia | 19:30 | Santiago de Chile