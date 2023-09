Luis Rubiales renuncia a su cargo de presidente de la RFEF: "Hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta"

El presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, anunció este domingo, 10 de agosto, su dimisión a su cargo tras el escándalo del beso no consentido a Jenni Hermoso en el Mundial femenino, así lo dio a conocer en un comunicado.

“Hoy he transmitido a las 21:30 al Presidente en funciones, D. edro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido”, se lee en el texto.

En el comunicado hace presente que no quiere que el fútbol español se vea perjudicado por todos los procesos que se vienen contra él tras besar a la futbolista española en el Mundial femenino. Ante las posibilidades de un retorno señala que “hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”.

JENNI HERMOSO FORMALIZA DENUNCIA

La jugadora española, Jennifer Hermoso, formalizó su denuncia ante la Fiscalía, este 6 de septiembre, contra el ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el "presunto delito de agresión sexual" tras besarla sin su consentimiento en la final del Mundial.