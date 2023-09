Bryan Reyna no desea continuar en Alianza: "Espero que llegue fin de año para poder irme"

El atacante de la Selección Peruana y Alianza Lima, Bryan Reyna, se pronunció luego de haber quedado fuera de la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias ante Paraguay y Brasil. Una fatiga muscular evitó que el extremo de 25 años sea considerado en los dos primeros encuentros de la "bicolor".

A su salida del Esther Grande de Bentín, el habilidoso delantero conversó con GOLPERÚ expresó su total confianza al plantel peruano que viajará a Ciudad del Este en busca de los 3 primeros puntos.

“Hay gente de nivel para sustituir a los que están lesionados. Siempre se puede, siempre va a ser difícil jugar afuera, pero nada es imposible”, explicó el exjugador de Cantolao.

SU FURURO EN ALIANZA

Sobre la posibilidad de seguir vistiendo la casaquilla blanquiazul la próxima temporada, Reyna confesó que está determinado en continuar su carrera en el extranjero a partir del próximo año.

“Es es un tema que no parte de mí. Lo que yo más quiero es irme de nuevo afuera, pero no dependía de mí, dependía del club. Hoy estoy acá, me debo a Alianza. Espero que llegue fin de año para poder irme. Yo trabajo para eso, para irme nuevamente afuera. Hay una clausula, pero cuando se abra el libro de pases va a ser más fácil de poder irme, ahora no pude porque ya se había cerrado. Mi contrato es hasta el 2025”, sostuvo.