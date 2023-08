Erling Haaland se consagra como mejor jugador UEFA al supera a Messi y De Bruyne

Los 36 goles en 35 encuentros en la Premier League y los 12 tantos en la Champions League que ayudaron al Manchester City a conseguir su primera ‘orejona’, el noruego Erling Haaland se impuso en las votaciones al argentino Lionel Messi y al belga Kevin De Bruyne y se consagró como el mejor jugador de la UEFA de la temporada 2022-2023.

En declaraciones, Haaland tras recibir el premio señaló que este tipo de reconocimientos harán a que siga trabajando duro para seguir cosechando grandes logros en su carrera futbolística.

“Este era mi sueño cuando era chico, llegar con mis compañeros a lo máximo y eso me pone muy feliz. Esto me da más motivación para seguir adelante trabajando, tanto los trofeos grupales como los individuales y sí, me ponen muy feliz”, declaró.

HALAGOS A ‘PEP’ GUARDIOLA

Erling Haaland contó que, desde su llegada al Manchester City procedente del Borussia Dortmund, el estratega español, ‘Pep’ Guardiola, quien se convirtió en el mejor entrenador de la temporada pasada, se ha convertido en una persona importante en su crecimiento futbolístico.

"A veces es más duro Pep, pero mi padre también. Me gusta cuando Pep me exige, me grita porque me quiere hacer mejor futbolista. Mi padre y yo también discutimos, pero también tenemos buenos momentos”, mencionó.

Cabe recordar que, el equipo del noruego integra el grupo G de la Champions League 2023-2024 junto a Red Bull Leipzig, Estrella Roja y Young Boys.