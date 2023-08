Neymar: en tiempo récord superó su lesión y estará presente en el duelo ante Perú

A menos de una semana que inicie las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se conoció que el jugador brasileño Neymar se recuperó de su lesión en tiempo récord y estará presente en el partido de su selección ante Bolivia y Perú, el viernes 8 y martes 12 de setiembre respectivamente.

De igual manera, el exjugador del Barcelona podrá estrenarse con la camiseta de Al Hilal cuando enfrente este viernes 1 de setiembre al actual campeón de la liga árabe Al Ittihad.

PALABRA DEL TÉCNICO DE JORGE JESÚS

Tras anunciarse como una de las últimas figuras que llegaba a Arabia, el entrenador de Al Hilal, Jorge Jesús contó que Neymar llegó al plantel proveniente del París Saint Germain (PSG) con un par de lesiones.

"Neymar puede hacer cualquier cosa con Al Hilal. Es uno de los mejores jugadores del mundo, de eso no tengo ninguna duda, en condiciones físicas normales. Llegó con una pequeña lesión, aún no podrá entrenar con el equipo. No sé cuándo podrá jugar", declaró.

Cabe recordar que, el medio Récord de Portugal señaló semanas atrás que después de una serie de pruebas médicas se conoció que el futbolista carioca tenía dos lesiones en el músculo femoral de la pierna derecha, lo cual lo iba a dejar cuatro semanas afuera de las canchas deportivas.