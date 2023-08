César Rodríguez: "Pelearé por una medalla en Santiago 2023"

Luego de competir en el Mundial de Atletismo de Budapest 2023, el marchista nacional, César Rodríguez, regresó al Perú con la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 y un nuevo récord nacional en la maleta. Con estos logros, el deportista se prepara ahora para su próximo desafío: los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El marchista, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Rumbo a Santiago 2023 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se ubicó en Hungría en el puesto 17 de la prueba de los 20 km, con un tiempo de 1h 19m 52s, el cual además sirvió para batir su marca personal.

“Gracias a Dios se logró la marca para París, que serán mis segundos Juegos Olímpicos, y el récord nacional. Fueron casi cinco meses en bases de entrenamientos en el extranjero y alejados de la familia, pero tanto esfuerzo va dando sus frutos. Ahora estaré un mes con ellos en Huancayo y me servirá para recuperarme físicamente de cara a Santiago 2023”, manifestó.

El atleta aprovechó para revelar por qué no participó en la prueba de los 35 km en el Mundial de Budapest, en el cual también estaba inscrito.

“Quiero llegar bien a Santiago y como no pude recuperarme del todo de los 20 km, tuve que tomar la decisión de no estar en los 35 km. En octubre tendré una base de entrenamiento en Ecuador y de ahí me voy para Chile para competir en los Panamericanos”, contó.

VA POR UN ESTRENO TRIUNFAL

A menos de dos meses para Santiago 2023, Rodríguez se siente emocionado por lo que será su debut en unos Juegos Panamericanos.

“Van a ser mis primeros Juegos, en Lima 2019 no pude estar porque otros compañeros tuvieron mejor marca, y aunque en ese momento me afectó bastante, me hizo ver que las cosas siempre pasan por algo y pude madurar mucho deportivamente”, recalcó.

Con esa confianza, el deportista se siente seguro para subirse al podio en tierras chilenas. “Voy mejorando, en los Juegos Olímpicos de Tokio estuve en el top 20, en 2022 entré al top 10 mundial y eso me hace ser ambicioso para, Dios mediante, pelear por una medalla en los Panamericanos”, expresó.

“Sé que voy a competir contra marchistas de talla mundial, como el ecuatoriano Brian Pintado (plata en los 35 km en el Mundial de Budapest) y el brasileño Caio Bonfim (bronce en los 20 km en el Mundial de Budapest), pero eso hace que uno mejore y ver en qué nivel está”, agregó.

Estudiante del tercer ciclo de arquitectura en una universidad de Huancayo, Rodríguez aprovecha los pocos momentos libres que tiene para aprender inglés, y agradeció a su familia por ser su principal pilar para conseguir todas sus metas.