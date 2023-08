Hernán Barcos: "Estoy en proceso de nacionalizarme"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, anunció que se encuentra en proceso para tramitar y obtener la nacionalidad peruana, a fin de poder renovar con el cuadro íntimo de cara a la próxima temporada.

En diálogo con RPP Deportes, el "Pirata" confesó que aún no hay conversaciones para renovar su vínculo contractual, sin embargo, no pierde la fe en poder defender la casaquilla blanquiazul por una temporada más.

“Aún no hablo para la renovación. Falta que termine mi contrato; estoy en proceso de nacionalizarme y espero que los documentos salgan este año”, explicó el goleador aliancista, quien lleva 10 tantos en la presente edición de la Liga 1.

SOBRE ÁNGELO CAMPOS

Respecto al caso del arquero Ángelo Campos, quien fue denunciado y detenido por, presuntamente, agredir física y psicológicamente a la madre de su hijo, el delantero argentino evitó emitir una opinión al respecto e indicó que el sistema de justicia en nuestro país se encargará de determinar si hubo delito o no por parte del "1" blanquiazul.

“No hemos podido hablar (con Ángelo Campos). No sé nada de la situación, pero entiendo que la justicia lo resolverá. Además, no soy quién para juzgarlo porque no sé qué pasó”, concluyó.