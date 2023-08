Alianza Lima: Técnico Larriera sobre caso de arquero Ángelo Campos: Está en manos de la justicia

Tras el triunfo de los victorianos por 1-0 ante Alianza Atlético, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El técnico Mauricio Larriera se refirió al caso del arquero Ángelo Campos, que fue separado del club por una presunta agresión a la madre de su hijo.

Ante la insistencia de los periodistas, el entrenador de Alianza Lima comentó brevemente sobre el asunto, pidió no "estigmatizar" al arquero de 30 años que hasta este momento, permanece detenido en la comisaría de Chacarilla del Estanque, distrito de Surco.

NO ESTIGMATIZAR

“Con respecto a ese tema de Ángelo, es un tema muy delicado. Hoy ese tema está en manos de la justicia, y lo que yo invito es a no estigmatizar", señaló en conferencia de prensa sobre el guardameta, quien hoy en día recibe el apoyo de sus padres.

"En la interna se manejó como siempre, tratando de naturalizar las cosas, protegiendo al ser humano primero. No estigmaticemos, porque no tenemos la información, de eso se encarga la justicia. Yo no tengo autoridad para juzgarlo y menos para castigarlo”, manifestó.