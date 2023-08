Jenni Hermoso niega declaraciones de Luis Rubiales: “nunca consentí el beso”

La futbolista española Jenni Hermoso, difundió en un comunicado a través de sus representantes y de un sindicato de jugadoras, su verdad respecto al polémico beso que recibió del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

El sindicato que representa a las futbolistas españolas pidió que se sancione al presidente de la RFEF por besar a la deportista de 33 años, además prometió luchar contra el machismo y el sexismo. “Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”, indicó el comunicado.

"El sindicato FUTPRO está trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes para proteger a los futbolistas de acciones que consideramos inaceptables", se lee en el documento.

NO LO CONSINTIÓ

La futbolista aseguró que no consintió el beso que le dio Rubiales y desmintió su versión dada en la Asamblea General Extraordinaria: "Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", aseguró Jenni Hermoso.

Finalmente, el comunicado termina solicitando cambios estructurales y deportivos reales que permita a la selección española seguir creciendo y que su éxito se traslade a generaciones posteriores.

En tanto, las jugadoras de la selección absoluta respaldaron a Jennifer Hermoso y mostraron su perplejidad ante el discurso proferido por Luis Rubiales, asimismo, condenaron las conductas que atentan contra la integridad de las mujeres.