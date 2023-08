Leyla Chihuán critica mal desempeño de selección peruana de voleibol en el Campeonato Sudamericano

En recientes declaraciones, Leyla Chihuán, uno de los iconos del voleibol peruano y excapitana de la selección peruana de vóley, expresó consternación por el desempeño de la selección nacional, la cual terminó en última posición en el Campeonato Sudamericano 2023 celebrado en Recife, Brasil.

El pobre rendimiento de las dirigidas por Francisco Hervás, culminando con un decepcionante tres sets a dos ante Chile, mereció duras palabras de Chihuán. "Perú es una selección olímpica, medallista, y protagonista", insurgió la exjugadora.

Rememoró los días dorados del voleibol peruano cuando, junto a sus compañeras, reclamaban su constante segundo lugar, comparando esa época con el actual declive del equipo. "Es lamentable porque estamos a puertas de un olímpico y necesitamos explicaciones", profirió.

La exvoleibolista cuestionó el avance del equipo en los últimos cinco años, preguntando "¿Qué hemos hecho durante estos cinco años, si bien los otros se están preparando y creciendo, nosotros nos hemos estancado o hemos ido más atrás?" y "¿Qué vamos a hacer los próximos cuatro o seis años, qué ciclo olímpico nos espera, ya estamos abajo, hemos tocado fondo?", evidenciando su desconcierto por la falta de progreso.

DEFENDIÓ SU AUTORIDAD PARA CRITICAR

Chihuán, quien fue capitana de la selección peruana durante casi una década, defendió su autoridad para cuestionar el estado del voleibol en el país, apuntando que mantuvo al equipo en la élite durante sus años al servicio del mismo.

Subrayó asimismo el cambio de actitud y disminución en el compromiso de las jugadoras actuales, comparado con su generación. Parte de sus críticas también apuntó a Francisco Hervás, técnico que según Chihuán descuida su deber de seguir de cerca a su equipo durante todo el año en Perú.

Sostiene que resulta difícil dar seguimiento o preparación a un grupo que requiere concentración intensiva. Además, la exvoleibolista no pasó por alto su percepción de una falta de compromiso por parte de la jugadora Ángela Leyva, quien según Chihuán ha estado ausente en circunstancias cruciales. “Eso no lo hemos vivido antes. Hay que ver qué está pasando en el grupo, por qué no quiere ir, uno nunca le dice no a la selección, pero todas tienen sus motivos", cuestionó.

La cruda valoración de Chihuán sobre la actual selección nacional de voleibol concuerda con la de otros exdeportistas como Cecilia Tait, quien también censura la condición física y dedicación de las actuales jugadoras. Al parecer, los problemas en el voleibol femenino peruano van más allá de los malos resultados y es necesario un replanteamiento serio para recuperar el prestigio perdido.