Universitario se pronuncia sobre rumores del cierre del Estadio Monumental

Ante los rumores del posible cierre del Estadio Monumental tras las polémicas declaraciones del alcalde de Ate; el club Universitario de Deportes emitió un comunicado sobre el tema, en el que asegura que la institución participa en reuniones técnicas a las que asisten diversas autoridades, incluyendo a funcionarios del Ministerio Público y de otras entidades, para garantizar la seguridad de la ciudadanía posterior a los partidos que se desarrollan en este establecimiento.

Tras la denuncia de múltiples vecinos sobre los actos delictivos que se desarrollan alrededor del estadio por los ‘malos hinchas’, el actual alcalde de Ate, Franco Vidal, se pronunció afirmando que tomaría medidas drásticas sobre este tema, incluso llegó a asomar la posibilidad de clausurar este espacio.

“La medida drástica que vamos a tomar es que no se den más partidos en el estadio”, dijo en una entrevista para un medio.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Ante la polémica y temor de muchos amantes del fútbol, el burgomaestre realizó una aclaración del tema en sus redes sociales.

“A todos esos tecleros de Instagram, no se va a cerrar el Monumental, lo que sí propongo es que se contraten buses para no perjudicar a todos los vecinos de los alrededores que no pueden ni salir de sus casas porque hay carros estacionados”, señaló este jueves

COMUNICADO DE LA U

Pese a esta aclaración, las autoridades del club no dudaron en denunciar que Vidal no ha mostrado interés durante todo el 2023 por las reuniones de seguridad que realizan previo a cada partido lamentando las declaraciones brindadas por la autoridad municipal.

“Causa sorpresa que el alcalde no haya mostrado interés durante todo el 2023 por dichas reuniones y, por el contrario, decidiera brindar una declaración pública mostrando preocupación tardía por la ciudadanía”, se lee.

Sobre las reuniones, la organización precisa que previo a cada partido se realizan reuniones técnicas en las que se delimita y detalla el plan de seguridad de cada espectáculo deportivo. Asegurando que cuentan con la presencia de funcionarios del Ministerio Público, la Dirección de Gobierno Interior del MININTER; de la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD, de la Municipalidad de Lima y del club local.

Adicionalmente señalan que el club cuenta con toda su documentación en regla, además de señalar que “la seguridad pública recae en la autoridad de un distrito y de la PNP, no le corresponde a las instituciones deportivas.”, se lee en el comunicado.