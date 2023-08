Neymar sufre lesión y no estará presente en el partido de Brasil ante Perú

Tras confirmarse la llegada de Neymar al equipo árabe Al Hilal se conoció que el delantero carioca sufrió una lesión y será baja por un mes, quedando así descartado para los partidos de Brasil ante Bolivia y Perú.

El medio portugués Récord informó que el exjugador del Barcelona tiene dos molestias en el muslo de la pierna derecha, por lo que su estreno con el combinado de Arabia Saudita demorará cerca de 30 días.

LESIÓN DEL BRASILEÑO

Las pruebas médicas que le tomó Al Hilal a Neymar arrojaron que el brasileño presentaba dos lesiones en el músculo femoral de la pierna derecha: una de menor grado, la que sería tratada el fin de semana; y otro de mayor complejidad, la cual tendrá un proceso de cuatro semanas de recuperación.

Cabe recordar que, el entrenador Jorge Jesús informó que Neymar llegó a Arabía proveniente del París Saint Germain (PSG) con pequeñas dolencias físicas.

"Neymar puede hacer cualquier cosa con Al Hilal. Es uno de los mejores jugadores del mundo, de eso no tengo ninguna duda, en condiciones físicas normales. Llegó con una pequeña lesión, aún no podrá entrenar con el equipo. No sé cuándo podrá jugar", declaró.