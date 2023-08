Palo Guerrero: LDU buscará ampliar el contrato del atacante peruano

El presidente de la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, Isaac Álvarez, mencionó que el club ecuatoriano tiene la intención de ampliar el contrato de Paolo Guerrero para la próxima temporada.

“Tiene contrato hasta fin de año. Esperamos que le vaya bien. En lo personal, esperamos tener más tiempo a Paolo, pero primará los deseos del propio jugador”, mencionó en RPP.

A pesar de los 39 años que tiene Guerrero, Álvarez comentó que el atacante nacional se encuentra en optimas condiciones para seguir jugando y anotando goles a nivel profesional.

“Está en perfectas condiciones. Personalmente, hablé con el médico de Racing, y ustedes pueden ver que está en perfectas condiciones”, declaró.

LLAMADO DE JUAN REYNOSO

A pocos días de conocerse la lista de convocados de la selección peruana para el inicio de las eliminatorias para el Mundial 2026, Isaac Álvarez reveló que por el momento no han recibido ningún tipo de documentación para que Paolo Guerrero asista a los duelos de Perú ante Paraguay y Brasil.

“No ha llegado la carta de reserva a mis manos, pero si llega, le daremos todas las facilidades para que asista. Desconozco si llegó o no llegó la carta de reserva. Daría mal en dar una información que no sé. Todavía no hemos recibido de manera oficial la carta de reserva por Paolo Guerrero”, sostuvo.